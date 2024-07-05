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奧運羽球》戴資穎勁敵！辛度過生日誓言巴黎摘金 挑戰集滿3色獎牌

2024/07/05 17:38

辛度（右）。（資料照，法新社）

〔 體育中心／綜合報導〕印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）今天迎來29歲生日，她也誓言要在巴黎奧運上摘下金牌。

目前世界排名12的辛度今天歡慶29歲生日，她也在和國家總理莫迪（Narendra Modi）的視訊連線中提到，「我將第三度代表印度征戰奧運，2016年我獲得了銀牌、2020年拿到銅牌，我希望今年再獲得一面獎牌，並改變獎牌的成色。」

辛度過往總是能在大賽有出色發揮，外界給予她「大賽辛度」盛名，她除了有2面奧運獎牌外，生涯至今還有5面世錦賽獎牌，包括1金、2銀、2銅。

巴黎奧運倒數21天，辛度已經蓄勢待發，準備力拚生涯奧運首金，屆時將成為台灣一姐戴資穎爭金勁敵。

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