奧運羽球》戴資穎勁敵！辛度過生日誓言巴黎摘金 挑戰集滿3色獎牌

辛度(右)。(資料照,法新社)

〔 體育中心/綜合報導〕印度名將辛度(Pusarla Venkata Sindhu)今天迎來29歲生日,她也誓言要在巴黎奧運上摘下金牌。

目前世界排名12的辛度今天歡慶29歲生日,她也在和國家總理莫迪(Narendra Modi)的視訊連線中提到,「我將第三度代表印度征戰奧運,2016年我獲得了銀牌、2020年拿到銅牌,我希望今年再獲得一面獎牌,並改變獎牌的成色。」

辛度過往總是能在大賽有出色發揮,外界給予她「大賽辛度」盛名,她除了有2面奧運獎牌外,生涯至今還有5面世錦賽獎牌,包括1金、2銀、2銅。

巴黎奧運倒數21天,辛度已經蓄勢待發,準備力拚生涯奧運首金,屆時將成為台灣一姐戴資穎爭金勁敵。

