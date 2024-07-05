WTT挑戰賽》為巴黎奧運暖身！林昀儒／陳思羽逆轉勝 挺進混雙4強

林昀儒（左）和陳思羽。（資料照，取自WTT官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第7林昀儒／陳思羽，今天在2024年WTT曼谷球星挑戰賽混雙8強賽，以3：2力退香港組合姚鈞濤／吳詠琳，挺進最終4強。

林昀儒／陳思羽在首輪以直落三解決泰國組合薩里（Puripong Saelee）／潘考奧伊（Supamas Pankhaoyoy）；世界排名36的姚鈞濤／吳詠琳首輪在「香港內戰」，以14：12、11：6、11：7擊退陳顥樺／林依諾，搶下8強入場券。

請繼續往下閱讀...

林昀儒／陳思羽今年巴黎奧運將攜手出擊，其中林昀儒還要再戰男團、男單賽事，這次兩人在曼谷合拍為奧運暖身。林昀儒／陳思羽雖然先丟掉第1局，但第2局以11：6扳回一城，只是兩人在第3局即使化解對方3個局點機會，卻未能逆轉成功，以12：14讓出，也讓香港組合搶下聽牌。

面臨不能再輸的危機，林昀儒／陳思羽第4局以11：5扳平戰局，關鍵決勝局再以11：6獲勝，完成逆轉挺進4強。

林昀儒／陳思羽4強將出戰世界排名第3的日本組合張本智和／早田希娜，也是一場硬仗，至於林昀儒男單32強賽將對戰華裔美國選手馬金寶，陳思羽女單則要迎戰日本好手長崎美柚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法