中職》呂詠臻被PitchCom的聲音嚇到 變史上罕見投手犯規（影音）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍呂詠臻上月26日發生罕見的再見投手犯規，突破僵局制被富邦悍將攻進超前分，他坦言，當下腦中有很多狀況演練，聽暗號時發現有出入才會「頓」了一下，「賽後滿自責的，畢竟隊友辛苦好幾局咬住比賽。」

味全和富邦上月26日進入突破僵局制，富邦攻佔一三壘，呂詠臻對王勝偉時因轉頭看完一壘跑者後又回頭看捕手，被裁判抓投手犯規，免費奉送富邦再見分。原來，呂詠臻當下被PitchCom（電子投捕系統）的暗號嚇到。

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呂詠臻坦言，當下配球的理解跟捕手有出入，被PitchCom的聲音嚇到，「這是我自己這邊的失誤，沒有辦法沉著地退開投手板來準備下1個暗號。」

今年中職導入突破僵局制，並嚴格執行投球計時器，對後援投手來說也是一大考驗，延長賽一登板就要模擬許多狀況。呂詠臻指出，當時他知道可能是投手犯規，但思考的東西很多，裁判說投手犯規的當下，還沒意識到發生什麼事，專注力還在球場上。

即便上半季錯愕結束，呂詠臻仍是龍隊上半季最受倚賴的後援投手之一，出賽30場跟陳冠偉並列全隊第2多，再出賽5場就追平生涯最多，而他抓下9次中繼在隊內僅輸洋投銳歐。

呂詠臻表示，他也是投手教練跟他說，才知道今年出賽比去年頻繁，「投手教練有問身體狀況如何，我一直維持不錯。去年底的重量訓練幫很大的忙，在可負荷的情況下突破身體素質，目前身體沒有什麼問題。」

呂詠臻發生罕見的再見投手犯規。（資料照，記者林正堃攝）

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