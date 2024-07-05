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MLB》道奇迎接關鍵系列賽！ 主帥直指近況不佳問題點

2024/07/05 18:14

大谷翔平與羅伯斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季重金打造宇宙戰隊的洛杉磯道奇隊，在以1勝2敗輸掉與響尾蛇隊的系列賽後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）點出球隊近期遭遇的困境。

道奇隊本季雖然組成由貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平與佛里曼（Freddie Freeman）為首的MVP連線，又網羅日本王牌投手山本由伸以及葛拉斯諾（Tyler Glasnow）兩大好手，但球隊卻受到傷病困擾，近40場比賽雖有22勝18敗的戰績，但對一支目標不僅只是季後賽的球隊來說，明顯是不夠好的。

被問及最近球隊一周的表現，道奇主帥羅伯斯直言：「並不好。」隨後直指球隊問題點：「我認為這得從先發投手開始。在落後的比賽時上場是很困難的，而先發投手沒辦法投長的情況，對牛棚來說負擔會更加重。明天我們有（葛拉斯諾），而這將會是場重要的系列賽（對釀酒人）。我們有群穩定的球員，準備好迎接勝利，所以我們需要葛拉斯諾挺身而出。」

由於道奇隊最近的不穩定，球隊在分區的領先只剩下6.5場，目前在全聯盟的戰績道奇隊排在第5名，僅領先國聯第三名的釀酒人1場勝差，道奇需要保持在國聯第二名的位置，才有辦法於季後賽時少打一輪，不用落到國聯第三名與外卡球隊相遇。

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