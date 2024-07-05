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中職》重返一軍不保證先發 林子偉得靠球棒搶位置

2024/07/05 18:09

樂天桃猿林子偉。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿林子偉5月因右手肘傷勢下二軍休養，近期在二軍打8場復健賽，下半季首戰重返一軍戰場，今天桃園猿邦戰先在板凳待命，他說，傷勢都沒問題了，先調整好節奏，目前打擊手感還不錯，「真的希望不要再受傷了！」

林子偉去年8月加盟樂天至今因傷打打停停，中職生涯累計出賽38場，130打數擊出29支安打，打擊率2成23、上壘率2成90、長打率2成85，外帶1轟、15分打點、5次盜壘成功，表現不如預期。

返台飽受傷勢所苦，林子偉坦言，多多少少會影響心情，之前受過的傷，透過強化手肘、肩膀周邊的肌肉作加強，希望能在下半季為球隊做出貢獻。

受肘傷影響，本季林子偉守備以外野為主，今天賽前練習他站在游擊防區，樂天總教練古久保健二表示，林子偉內野守備沒什麼問題，回到一軍暫時會以內野為主，只是說其他選手表現很好，沒有那麼簡單可以空一個位置給林子偉，「當然要看子偉的打擊，最理想的狀況是打出來，然後讓他先發。」

對於教練團安排主守內野，林子偉說，守內、外野都沒問題，就看教練團安排。

林子偉年薪千萬，備受球團和球迷期待，只是返台至今成績並不理想，古久保說，「（高身價造成壓力）或許多少有一點影響，但這沒有辦法，薪水愈高、期待值愈高。」

樂天桃猿總教練古久保健二。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林子偉。（記者陳志曲攝）

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