中職》陳聖平對大巨蛋不陌生 希望趕快適應天氣

陳聖平練球。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕陳聖平今年在季中選秀會第1輪被統一獅指名，今天首次在中職出賽就在大巨蛋扛先發游擊手，他表示，有過去年亞錦賽的經驗，對大巨蛋還算熟悉，因為好一陣子沒在台灣比賽，回來以後最要適應的是天氣。

陳聖平指出，因為去年入選亞錦賽，隨國家隊在大巨蛋比賽，對大巨蛋並不覺得陌生，差別只是比賽的強度不一樣，一切順其自然就好，當年也是旅美返台的陳鏞基以自身經歷，要他放開去打、做自己就好，「在台灣打球，感覺當然不一樣，在國外打球，沒人知道我是誰。」

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陳聖平表示，沒想到在中職的首戰就是先發，感謝球隊安排Live BP協助他調整，守備位置二壘或游擊都可以勝任，選秀會後只希望盡快完成合約、上場比賽，背號選15號是因為剩下能挑的不多，「本來想選73號，是爸爸名字（陳清山）的諧音，但是已經有人穿了。」

陳聖平不諱言，沒能繼續挑戰美職雖很可惜，但今年就有回來台灣打球的想法，在中職打球也會繼續努力，目前首要課題是與投手的對決要盡快進入狀況，也要趕快適應台灣的天氣，「國外熱的時候也是很熱，但不會流這麼多的汗，水的補充要多一點。」

陳聖平有張神似獅子王辛巴的照片最近在網路引發討論，他笑說，「那張是今年回美國的時候拍的，跟辛巴是有點像，因為春訓太陽很大，所以曬得比較黑，球迷如果這樣叫我也是可以，因為辛巴是獅子王，我剛好在統一獅，也是不錯的話題。」

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