職籃合併》11隊意見分歧！外籍生是否能選秀 下週一才有結果

外籍生是否能選秀下週一才有結果。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG、T1聯盟預計在今年合併，只是在合併前就發生諸多問題，尤其日前決定取消8位被外籍生參加新人選秀會，更是引發軒然大波，新聯盟籌備會今日召開會議討論「外籍生」，只是會議雖然開了超過3小時，但外籍生能否參加選秀還是未定案，預計要下週一才會確定。

新聯盟籌備會日前以「此階段外籍生制度無法有效提升國際競爭實力」為由，取消外籍生參加選秀資格，讓政大莫巴耶、杜拉米、健行科大哈特威克、宏國德霖的奧斯曼、輔大凱德爾、萬能科大盧卡、虎尾科大馬克斯、文化大學阿美，共8位外籍生無法參加選秀。

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新聯盟籌備會發言人張樹人表示，11隊的代表在今日針對新聯盟未來走向等事項討論，並決定之後對於議題的表決方式，只是針對外籍生能否參加選秀，「大家都有討論，無論是對同意外籍生或不同意外籍生等，只是還是要到下週一才會以表決進行。」

張樹人透露，今日會議有針對選秀順位和外籍生退場機制、配套措施等進行討論，以及未來聯盟該使用什麼規章等進行討論，只是要有明確答案都得等到下週一預計下午2點才會再次開會，屆時也會進行投票表決決定事情。

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