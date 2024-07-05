晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》張育成和吳念庭有個狀況不同 陳金鋒還要再了解

2024/07/05 19:15

富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕富邦悍將將在7月11日為選秀狀元郎張育成舉行加盟記者會，球團將於加盟記者會上公佈張育成合約、球衣背號等相關訊息，同時張育成將在12日下半季富邦新莊主場首戰登場。

富邦結束本週末作客樂天桃猿3連戰，接著就要到台東與台鋼雄鷹交手2場，下周三打完就回到新莊，全力備戰下週五的張育成返台初登場。

張育成近期搭機返台，富邦總教練陳金鋒表示，張育成回到台灣後要先找房子並安頓家人，因此不會隨隊到台東，到外地比賽期間沒辦法遇到張育成，可能得等到下週回到新莊才會碰面。

鋒總坦言，只知道張育成在美國有練習、比賽，但不太清楚現階段身體狀況和比賽程度，12日中職初登場預計讓他扛4棒守游擊，不過鋒總仍強調，「先發一定是可以啦，但要看到人再說，我這段時間沒辦法看到他，他不像吳念庭都在台灣，狀況會比較了解。」

富邦補進張育成和張奕，戰力大升級，被外界看好有機會打進久違的季後賽甚至爭冠，鋒總說，「當然啦，外界對我們有期待，但球場上沒有打不知道，大家努力去贏下每一場比賽，因為不可能光靠兩人，也要靠全隊一起努力，大家有共同信念往目標邁進。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。