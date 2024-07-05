中職》張育成和吳念庭有個狀況不同 陳金鋒還要再了解

富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕富邦悍將將在7月11日為選秀狀元郎張育成舉行加盟記者會，球團將於加盟記者會上公佈張育成合約、球衣背號等相關訊息，同時張育成將在12日下半季富邦新莊主場首戰登場。

富邦結束本週末作客樂天桃猿3連戰，接著就要到台東與台鋼雄鷹交手2場，下周三打完就回到新莊，全力備戰下週五的張育成返台初登場。

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張育成近期搭機返台，富邦總教練陳金鋒表示，張育成回到台灣後要先找房子並安頓家人，因此不會隨隊到台東，到外地比賽期間沒辦法遇到張育成，可能得等到下週回到新莊才會碰面。

鋒總坦言，只知道張育成在美國有練習、比賽，但不太清楚現階段身體狀況和比賽程度，12日中職初登場預計讓他扛4棒守游擊，不過鋒總仍強調，「先發一定是可以啦，但要看到人再說，我這段時間沒辦法看到他，他不像吳念庭都在台灣，狀況會比較了解。」

富邦補進張育成和張奕，戰力大升級，被外界看好有機會打進久違的季後賽甚至爭冠，鋒總說，「當然啦，外界對我們有期待，但球場上沒有打不知道，大家努力去贏下每一場比賽，因為不可能光靠兩人，也要靠全隊一起努力，大家有共同信念往目標邁進。」

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