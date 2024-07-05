中職》兄弟球星王威晨傷癒歸隊 今年目標仍是1000安

王威晨。（記者廖振輝攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟王威晨今天傷癒歸隊，回一軍首戰就回到第2棒先發三壘手的老位子，他表示，很高興趕在下半季開打回到一軍，今年的目標仍是生涯1000安，與父親王光輝成為中職第1對1000安父子檔。

王威晨今年開季陸續碰到鼠蹊部、手腕韌帶撕裂、腳傷，他指出，雖然幾次狀況不錯都碰到受傷，既然遇到了就就趕快治療，「球員當然不想受傷，這次算是1次養好幾個傷，主要是還是手腕的部分，希望順利打到球季結束。」

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王威晨生涯累計944安，下半季打56支達標的難度不高，他認為，父子都打職棒都有1000安應該很不容易，希望今年能與父親可以史上第1對1000安父子檔，「我爸好像1009支吧？或許我可以超越我爸，應該有球迷當時看我爸、現在看我完成1000安。」

看到國家隊戰友張育成、吳念庭、張奕下半季陸續加入中職，王威晨很期待與張育成、吳念庭同場較勁，也期待與張奕投打對決，他透露，因為與吳念庭、鄭宗哲都有聯絡，看到吳念庭首打席就敲安，他立刻傳訊息說恭喜，「念庭真的好厲害，我跟他說，（首安影片）不要看太多次，看9次就好，因為我的背號是9號，這樣好像在曬恩愛。」

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