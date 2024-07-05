羽球》中國17歲新星猝死原有機會救活？ 印尼衛生部長點出最大遺憾

中國17歲羽球選手張志杰在場上暈倒後驟逝。（圖片取自推特）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在印尼舉行的2024亞洲青年羽球錦標賽日前發生憾事，中國17歲小將張志杰在比賽時突然暈倒，送醫搶救仍不治身亡，羽壇紛紛哀悼，印尼衛生部長薩迪金（Budi Gunadi Sadikin）受訪時，點出當地醫療水準不足的問題。

張志杰在比賽期間暈厥倒地後，當下醫療人員並未立即前來，而張志杰從倒地到離場送醫的約兩分鐘內，他沒有被施予任何心肺復甦術，現場醫療人員疑似不合理的處置遭到外界質疑，最終張志杰送醫後數小時宣告不治身亡。

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印尼衛生部長薩迪金日前在會議上，與國會議員討論到該國醫療設施落後問題，並提到了張志杰猝死的事件，薩迪金指出當時如果能夠在4.5小時內給予有效治療的話，其實是有機會救活的。

薩迪金直言該國心臟病急救基礎設施非常薄弱，他舉例自己在2020年底上任時，全國514個區、市中，只有44個配有心臟導管術設備，時至今日也才擴大到234個區、市，普及程度不及一半。

而且即便設備增加，也缺少能夠操作這些設備的醫生，薩迪金苦嘆：「如果你有一個家人在安汶突發心臟病，醫生能做的就是祈禱。」

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