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中職》衛冕軍味全龍噩夢7連敗！對台鋼「借金」全聯盟唯一

2024/07/05 21:29

台鋼拿下下半季首勝。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹今天靠哈瑪星繳出8局掉1分的優質先發，陳文杰單場3安猛打賞、連續5場至少雙安，助隊前2局猛攻3分，加上9局上再狂攻3分大局，終場以6：1賞給味全龍相隔308天的7連敗，台鋼下半季旗開得勝。

味全龍今天推派伍鐸先發，首局投得掙扎，面對首次在中心棒次連線的吳念庭和王柏融都投出四壞球保送，對2人合計使用多達15顆，最終伍鐸首局就用了39球，追平生涯單局最多球數紀錄，上次是富邦時期的2019年8月24日對獅隊的比賽。

生涯首度先發的吳念庭四壞擠成滿壘後，杜家明沒有放過滿壘機會，一棒擊出左外野方向的適時安打，送回2分。台鋼上半季滿壘77打數擊出27支安打，打擊率高達3成51，遠遠超過聯盟平均的2成65，是滿壘最會打擊的球隊。

杜家明。 （記者劉信德攝）

2局上，曾子祐在2出局敲安，陳文杰擊出適時安打，再送回1分。陳文杰上半季火燙手感延續至下半季，連5場至少雙安後，打擊率從2成45飆到2成77。

吳念庭鎮守三壘也迎接中職生涯首次守備機會，3局味全龍19歲小將劉俊緯往三壘偷點挑戰他，只見吳念庭輕鬆跑傳刺殺，大秀日職等級的美技守備，不過今天吳念庭3打數無安打，選到1次四壞，8局下退場休息。

台鋼9局上再突破林凱威，單局猛敲4支安打，狂攻3分大局，一舉拉開比分。

台鋼先發投手哈瑪星今在2局下被吉力吉撈・鞏冠擊出本季第12轟，但接下來威風八面，投到8局結束僅被擊出5支一壘安打，外帶6次三振，奪下本季第4勝。

吉力吉撈鞏冠擊出全壘打。 （記者劉信德攝）

味全龍上半季以6連敗收尾，下半季首戰的打擊仍不見起色，繼2023年9月1日後、再度吞下7連敗，而龍軍重返一軍以來最長連敗紀錄是2022年的9連敗。此外，味全也是唯一對台鋼「借金（敗多勝少」）的球隊，本季對戰6勝7敗，對戰勝率跌破5成。

台鋼先發哈瑪星。 （記者劉信德攝）

陳文杰。 （記者劉信德攝）

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