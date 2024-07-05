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中職》胡金龍重回一軍 統一獅今年首次「福祿壽喜」到齊

2024/07/05 20:02

胡金龍。（記者廖振輝攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅今天讓胡金龍重回一軍，連同最快明天回一軍、6月底才上一軍的陳鏞基、林益全，陣中最資深的3名野手今年首次同在一軍，連同將於季後引退的投手潘威倫形成「福祿壽喜」到齊，也讓胡金龍笑說：「就差（高）國慶沒有來過。」

胡金龍指出，美職時期去過太空人、響尾蛇的巨蛋球場，也隨國家隊去過日本東京、札幌巨蛋與韓國高尺巨蛋，今天總算第1次踏進台北大巨蛋，也算達成球員生涯的1個願望，在陳鏞基的帶路下沒有迷路，「真的等太久了，至少台灣終於有1個，我也終於趕上了。」

胡金龍今天扛先發第5棒指定打擊，賽前仍去外野參加守備練習，他認為，大巨蛋的屋頂比較暗，燈光沒有這麼清楚，接高飛球要特別小心，陳鏞基也提醒他，內野草皮感覺比較軟，「雖然還是不是很完美，至少這個天氣在裡面很舒服，跟南部的戶外溫度真的天差地別。」

林益全曾隨國家隊去過日本東京巨蛋、韓國高尺巨蛋，能在生涯結束前看到大巨蛋落成啟用還進來比，他很高興也很欣慰，希望季後賽甚至台灣大賽可以再來，「很謝謝球隊與教練團的心意，讓我跟金龍、鏞基一起來大巨蛋，真的耶，加上嘟嘟（潘威倫），剛好福祿壽喜都在。」

林益全（左）、陳鏞基（右）。（記者廖振輝攝）

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