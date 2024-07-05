中職》少棒、青少棒李宗賢和張奕共同把守三游 如今在富邦重逢

富邦悍將李宗賢。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今年選秀富邦悍將先在首輪指名張育成，第2輪再選張奕，網羅兩大旅外好手實力大增，值得一提的是，富邦主戰二壘手李宗賢，過去就讀東園國小和重慶國中和張奕是同學，如今在富邦再聚首，李宗賢說，「現在同隊又重新回味當年一起並肩作戰的心情。」

昔日在東園少棒、重慶青少棒，李宗賢表示，「張奕投打守都滿好的，通常他守游擊，我都守三壘，他比較常投球，而且個性安靜，不講話的時候看起來滿嚴肅的，小時候兩人感情很好，都會黏在一起，默契感還不錯。」

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張奕國中畢業赴日求學打球，後來進日本職棒棄打從投，李宗賢坦言嚇一跳，可能是日本教練的安排，當時雖然比較少聯絡，不過都會透過新聞關注張奕。

2019年12強賽張奕一戰成名，後來因傷表現走下坡，今年選擇返台發展，表現如何備受關注，李宗賢說，「比賽這種東西很難講，尤其中職是長期賽季，真的要像12強賽這樣，每一場都要好投比較困難，畢竟張奕還要去適應台灣的主審好球帶和天氣，尤其是炎熱潮濕的氣候。」

另外，張育成下週即將加盟富邦投入中職戰場，總教練陳金鋒初步安排他扛4棒游擊手，將和李宗賢共組全新二游搭檔。李宗賢表示，很期待張育成的加入，以前對他的印象是很會打安打，哥哥張進德長打能力比較好，現在張育成力量好大，身體也變得好壯。

李宗賢認為，「如果育成進來能讓我們更好，對球隊就是很大的幫助，不過也不用急，先找到比賽節奏和適應中職環境比較重要，希望他很快地融入這個團隊。」

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