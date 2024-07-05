中職》樂天不到10分鐘發生3次失誤 「不敗洋投」敗了！

樂天不到10分鐘發生3次失誤。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天「不敗洋投」魔神樂今天被隊友守備失誤給害慘了，7局上樂天單局發生3次失誤，間接導致單局掉3分，最終就以6：7不敵富邦悍將，魔神樂開季豪取7連勝之後苦吞首敗。

此役前6局打完雙方戰成4：4平手，7局上富邦進攻，該局首棒打者陳真率先敲安，接著王念好短打造成一壘手廖健富接球失誤，李宗賢擊出內野滾地球，廖健富接球後暴傳二壘，富邦兵不血刃攻得超前分。

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接著池恩齊短打，三壘手梁家榮發生接球失誤，形成一出局滿壘局面，樂天守備不到10分鐘就發生3次失誤種下敗因，王正棠高飛犧牲打進帳1分打點，此時樂天換下魔神樂，由蘇俊璋上來救火，結果董子恩先挨觸身球，范國宸補上高飛犧牲打添得1分，富邦單局打下3分奠定勝基。

魔神樂先發6.1局被敲9安，失7分其中4分責失承擔敗投，防禦率升至2.11，岳少華後援1局無失分拿下本季首勝。

富邦隊長范國宸4局上敲出3分砲，本季首轟出爐，加上7局上高飛犧牲打，共計打下4分打點獲選單場MVP。

樂天桃猿先發投手魔神樂。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手江國豪。（記者陳志曲攝）

范國宸開轟。（記者陳志曲攝）

范國宸開轟。（記者陳志曲攝）

廖健富（中）發生失誤。（記者陳志曲攝）

魔神樂（左）亂流退場。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸（右一）獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

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