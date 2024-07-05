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中職》李宗賢、陳真「機靈跑壘」取分 賽後獲鋒總讚賞！

2024/07/05 23:09

陳真。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天富邦悍將以7：6險勝樂天桃猿，拿到下半季首戰勝利，以結果來看，3局上李宗賢和陳真的「機靈跑壘」非常關健。

還原比賽過程，3局上富邦進攻，陳真、李宗賢先後敲安，一出局一、二壘有人，王勝偉擊出內野滾地球，一壘手廖健富接球後，先選擇自踩壘包抓下第2個出局數，然後再去夾殺往二壘跑的李宗賢。

此時李宗賢異常靈活，不斷在一、二壘之間迅捷地折返跑，跑上三壘的陳真也非常機靈，看到李宗賢被夾殺，拔腿狂奔跑回本壘得分，隨後李宗賢才被觸殺出局，但得分照算。

今天賽後富邦總教練陳金鋒表示，李宗賢跑壘算很不錯，陳真也有認真在跑，各方面都很積極去做，這是比較細膩的地方。

富邦守護神富藍戈9局上登板關門，當時球隊領先2分，結果他被敲2安投出1次保送，被代打林子偉擊出高飛犧牲打掉分，兩出局一、二壘有人，雙方只差1分，所幸富藍戈及時穩住陣腳解決馬傑森，順利拿下本季第13次救援成功。

鋒總表示，職業運動常常都會出現這樣子的狀況，教練團也希望每一場比賽都能百分之百守下來，既然有狀況就想辦法去解決，畢竟這是守護神的責任，大家所說的「劇場」，先發或後援投手都有可能發生。

李宗賢。（記者陳志曲攝）

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