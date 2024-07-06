溫網》新5盤之王！艾卡拉茲大逆轉蒂亞福衛冕邁進

艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經3小時50分鐘苦戰，終以5：7、6：2、4：6、7：6（7：2）、 6：2大逆轉美國悍將蒂亞福（Frances Tiafoe），有驚無險挺進2024年溫布頓網球錦標賽男單16強，也把大滿貫賽5盤戰績提升至12勝1負。

21歲的艾卡拉茲後來居上，頂著盤數1：2的落後壓力，不但搶7時戲劇性扳平，戰線逼進決勝盤他更接連雙破，不讓蒂亞福有機會回報2022年美國公開賽4強5盤輸球之仇，除了延續溫網草地跨季10連勝，艾卡拉茲在四大賽拚滿決勝盤的勝率極高，總計13回僅輸1次，堪稱新世代「5盤大戰之王 」。

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「與蒂亞福交手總是巨大挑戰，他再次證明自己值得為大賽而戰。」兩年前在紐約贏得職業生涯首座大滿貫冠軍的艾卡拉茲，如今再挫美國勁敵有感而發，「我在第4盤遭遇困難，但心想：『好吧，再打一球。』告訴自己必須去爭取，再次度過難關對我更為有益。」

心臟特強的艾卡拉茲，拒絕在中央球場被爆出冷門，連3年躋身全英俱樂部16強，並持續追逐第4座四大賽冠軍；上月他在法國公開賽首捧金盃，成為男網史上贏遍硬地、紅土、草地這3種大滿貫場地的最年輕球星。

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