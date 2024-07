MLB》鈴木誠也扛四番10戰4轟 小熊王牌史帝爾完投退天使奪本季首勝

鈴木誠也。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍強打鈴木誠也扛起球隊第4棒後狀況不俗,今天對戰天使首局就敲出中外野2分砲,本季第12轟出爐,近10戰敲出4轟,小熊在主場以5:1擊敗天使,收下2連勝。

鈴木誠也開季原本是擔任第2棒,但在6月13日對戰光芒時首度被移至第4棒,近9場都擔任該棒次,累積3轟。鈴木誠也今天對戰天使首打席就開砲,從天使28歲右投坎寧(Griffin Canning)手中擊出中外野2分彈,本季第12轟出爐,助隊先馳得點。鈴木誠也此役4打數唯一1支安打就是全壘打,進帳2分打點,打擊率為0.262。

鈴木誠也旅美3年共累積46轟,距離大聯盟日本球員全壘打榜第4名的城島健司只差2轟就能追平,今年有望超車獨佔第4名,前3位分別是鈴木一朗的117轟、松井秀喜的175轟和大谷翔平的198轟。

本季首勝難產且苦吞3連敗的小熊明星左投史帝爾(Justin Steele),此役投出生涯首場完投比賽,主投9局用95球,被敲2安失1分,另有7次三振和2次保送,收下生涯首場完投勝,本季首勝也開胡。

史帝爾。(法新社)

Seiya Suzuki opens the scoring at Wrigley Field with a 2-run blast.pic.twitter.com/ZLnMFG39ll