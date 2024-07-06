MLB》鈴木誠也扛四番10戰4轟 小熊王牌史帝爾完投退天使奪本季首勝

鈴木誠也。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍強打鈴木誠也扛起球隊第4棒後狀況不俗，今天對戰天使首局就敲出中外野2分砲，本季第12轟出爐，近10戰敲出4轟，小熊在主場以5：1擊敗天使，收下2連勝。

鈴木誠也開季原本是擔任第2棒，但在6月13日對戰光芒時首度被移至第4棒，近9場都擔任該棒次，累積3轟。鈴木誠也今天對戰天使首打席就開砲，從天使28歲右投坎寧（Griffin Canning）手中擊出中外野2分彈，本季第12轟出爐，助隊先馳得點。鈴木誠也此役4打數唯一1支安打就是全壘打，進帳2分打點，打擊率為0.262。

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鈴木誠也旅美3年共累積46轟，距離大聯盟日本球員全壘打榜第4名的城島健司只差2轟就能追平，今年有望超車獨佔第4名，前3位分別是鈴木一朗的117轟、松井秀喜的175轟和大谷翔平的198轟。

本季首勝難產且苦吞3連敗的小熊明星左投史帝爾（Justin Steele），此役投出生涯首場完投比賽，主投9局用95球，被敲2安失1分，另有7次三振和2次保送，收下生涯首場完投勝，本季首勝也開胡。

史帝爾。（法新社）

Seiya Suzuki opens the scoring at Wrigley Field with a 2-run blast.pic.twitter.com/ZLnMFG39ll — MLB （@MLB） July 5, 2024

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