歐洲盃》超強運！靠烏龍球和12碼破門 法國5場運動戰零進球賽史首見

法國隊。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕法國今天在歐洲盃8強淘汰賽於PK大戰中擊敗葡萄牙，將與西班牙爭搶決賽門票。法國在本屆5場比賽中，除了罰球與對手烏龍球，迄今尚無正式破門的紀錄，創下史上首見紀錄。

法國前4場比賽，不是靠12碼罰球就是謝謝對手送烏龍球，高盧雄雞在D組預賽取得1勝2和的成績，以分組第2晉級16強，小組賽共進2球，首場對奧地利就是贏在對手烏龍球1顆，姆巴佩（Kylian Mbappe）對戰波蘭操刀12碼罰球先馳得點，最後以1：1握手言和。法國在16強對戰比利時依舊強運，靠著比利時後衛費爾通亨（Jan Vertonghen）的烏龍球，以1：0晉級4強。

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法國在4強戰強碰39歲足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙，依舊沒有運動戰的破門紀錄，雙方鏖戰120分鐘都沒有進球，只能在PK大戰一決勝負，法國5顆全進，菲利克斯（Joao Felix）中柱未能進球，法國最終挺進最後4強。

葡萄牙日前8強戰中在PK大戰擊敗斯洛維尼亞晉級，但4強卻不敵法國，41歲老將佩佩（Pepe）賽受訪坦言，足球是殘酷的，難過是其中的一部分。

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