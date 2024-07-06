MLB》海盜火球狀元7局好投奪5連勝 超狂K功締兩大百年首見神紀錄

海盜22歲火球狀元史基斯。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜22歲火球狀元史基斯（Paul Skenes）今天對戰大都會，繳出7局8K失2分的優質先發，海盜終場以14：2痛宰大都會，史基斯收下本季第5勝，至今未嘗敗績。

史基斯今天有效壓制大都會打線，僅被敲出4支零星安打，但在3局上被麥克尼爾（Jeff McNeil）敲出右外野陽春砲掉分，4局先是被「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）敲出右外野二壘安打，之後在三壘有人時對阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）投出觸身球，鷹俠（Jose Iglesias）的二壘滾地球送回大都會第2分。史基斯之後未再讓大都會越雷池一步，此役先發7局用107球寫下生涯單場最多用球數，被敲4安失2分，另有8次三振和3次保送，防禦率為2.12，最快球速來到100.3英哩。

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史基斯在生涯前10場累積9場至少單場7K的比賽，成為自1901年以來史上最多的紀錄，生涯前10場先發僅失14分，且投出78次三振，成為自1901年以來的第一人，在生涯前10場歷史三振排行榜位居第8。

史基斯生涯前10場先發登板飆出78K，只有12次保送，成為自1901年以來第2位達成生涯前10場先發至少70次三振、15保送以下的投手，前一位是2014年的洋基「神之子」田中將大，他投出36次三振和10次保送。

海盜今天火力大爆發狂掃16安，單場上演7轟煙火秀，雷諾斯（Bryan Reynolds）、泰倫茲（Rowdy Tellez）雙雙敲出雙響砲，分別貢獻6分和5分打點，海盜終場以14：2大勝，賞給大都會3連敗。

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