高球》巴黎奧運國手潘政琮手感火燙 約翰迪爾賽衝上第一

潘政琮。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣好手潘政琮今天在PGA約翰迪爾菁英賽次輪繳出低於標準8桿的63桿，以兩輪低於標準14桿的精采表現，和艾隆雷（Aaron Rai）並列領先，力拚冠軍。

潘政琮在第2輪抓下1鷹6鳥且沒有任何柏忌，讓他排名扶搖直上，他說：「我已經很久沒有打出63桿了，所以到目前為止，這是很好的一週。」

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潘政琮表示：「對自己的表現也很感動。當風速達到15、20哩時，其實是非常困難的。風向完全相反，開球的打法也不同，也必須用不同的球桿與號數來進攻果嶺。我能打出許多很好的鐵桿，替自己創造抓鳥的機會。而第14洞的老鷹總是讓人感覺美好。」

潘政琮在今年賽季只有一場前十名，在維丹塔墨西哥公開賽並列第三，而他希望能在巴黎奧運之前，將自己調整到最佳的比賽狀況，「對我的國家和我自己來說這是最重要的賽事。能在四年一度的賽事發揮出色，那真是太酷了。」

這將是潘政琮連續第三次進軍奧運，他在2020東京奧運強拉尾盤，憑藉著最後一輪的63桿，搶進多達七人的銅牌延長賽，並於四洞延長賽中先後力克松山英樹、羅瑞麥克羅伊（Rory McIIroy）、柯林森川（Collin Morikawa）等頂尖高手，替台灣帶回史上第一面的奧運高球獎牌。

而即將在今年首度出征奧運的俞俊安，次輪繳出10鳥2柏忌的63桿，兩輪打完暫時並列第10名，也大有機會爭奪冠軍盃。

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