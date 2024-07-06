晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》巴黎奧運國手潘政琮手感火燙 約翰迪爾賽衝上第一

2024/07/06 09:58

潘政琮。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣好手潘政琮今天在PGA約翰迪爾菁英賽次輪繳出低於標準8桿的63桿，以兩輪低於標準14桿的精采表現，和艾隆雷（Aaron Rai）並列領先，力拚冠軍。

潘政琮在第2輪抓下1鷹6鳥且沒有任何柏忌，讓他排名扶搖直上，他說：「我已經很久沒有打出63桿了，所以到目前為止，這是很好的一週。」

潘政琮表示：「對自己的表現也很感動。當風速達到15、20哩時，其實是非常困難的。風向完全相反，開球的打法也不同，也必須用不同的球桿與號數來進攻果嶺。我能打出許多很好的鐵桿，替自己創造抓鳥的機會。而第14洞的老鷹總是讓人感覺美好。」

潘政琮在今年賽季只有一場前十名，在維丹塔墨西哥公開賽並列第三，而他希望能在巴黎奧運之前，將自己調整到最佳的比賽狀況，「對我的國家和我自己來說這是最重要的賽事。能在四年一度的賽事發揮出色，那真是太酷了。」

這將是潘政琮連續第三次進軍奧運，他在2020東京奧運強拉尾盤，憑藉著最後一輪的63桿，搶進多達七人的銅牌延長賽，並於四洞延長賽中先後力克松山英樹、羅瑞麥克羅伊（Rory McIIroy）、柯林森川（Collin Morikawa）等頂尖高手，替台灣帶回史上第一面的奧運高球獎牌。

而即將在今年首度出征奧運的俞俊安，次輪繳出10鳥2柏忌的63桿，兩輪打完暫時並列第10名，也大有機會爭奪冠軍盃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。