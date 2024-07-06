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溫網》紐西蘭女單第一人！世界排名123黑馬孫璐璐淘汰中國朱琳闖16強

2024/07/06 10:27

孫璐璐擊敗中國朱琳，成為溫網首位闖進女單16強的紐西蘭球員。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕世界排名123的紐西蘭好手孫璐璐延續驚奇，在溫布頓網球錦標賽第三輪以7：6（4）、7：6（6）淘汰中國朱琳，成為賽史首位闖進女單16強的紐西蘭球員。

從會外賽一路過關斬將的孫璐璐，首輪就爆冷擊敗世界第8的中國一姐鄭欽文、拿下生涯面對世界前十首勝，次輪逆轉烏克蘭斯塔羅杜布采娃（Yulia Starodubtseva），32強面對世界61席的朱琳，全場發出10記Ace、43記致勝球，直落二挺進16強，成為賽史紐西蘭女單第一人。

「我沒有預料能站上這個舞台，只想著一場一場來，然後就走到這一步，」孫璐璐的父親來自克羅埃西亞、母親為華人，出生於紐西蘭，曾在上海生活一段時間，接著與母親還有英國籍的繼父搬到瑞士，她在記者會上以英文、中文、法文三語回答問題，「我很高興能夠擁有如此多元的文化背景，雖然不可能完全100%擁有每個文化，但我很感激至少每個文化都有一點接觸。」

孫璐璐在溫網前的生涯總獎金為31萬3000美元（約台幣1014萬），闖進16強後至少能進帳28萬7000美元（約台幣930萬）的獎金，接下來將面對地主外卡拉杜卡努（Emma Raducanu）。

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