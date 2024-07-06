MLB》吉田正尚9上追平彈粉碎條紋軍美夢 紅襪延長賽逆轉賞洋基4連敗

吉田正尚。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今起在主場與世仇紅襪進行3連戰，領先整場的洋基在9局上翻船，只差一個好球就能三振掉吉田正尚，但他一棒粉碎洋基勝利希望，敲出追平2分彈，紅襪在延長賽10局靠著瑞法拉（Ceddanne Rafaela）的致勝2分砲，終場以5：3氣走洋基，賞給對手4連敗。

洋基近況不佳，近10場苦吞8敗，日前三連戰遭到紅人橫掃，今天在主場對戰紅襪，4局下把握霍克（Tanner Houck）控球不佳出現亂流時，單局攻下3分取得領先，洋基明星左投柯提斯（Nestor Cortes）此役壓制力十足，主投6局飆8K僅被敲出3支安打，5局上挨了岡薩雷茲（Romy Gonzalez）陽春砲失掉唯一1分，以勝投候選人退場。

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洋基9局上推出終結者霍姆斯（Clay Holmes）關門，一上來就連抓2個出局數，看似已經有望將勝利放進口袋，未料先是被史密斯（Dominic Smith）敲出安打並隨後盜上二壘，霍姆斯與吉田正尚纏鬥8球，在2好3壞的滿球數的情況下被敲出右外野2分砲，一棒追平戰局，霍姆斯吞下本季第5場救援失敗，柯提斯本季第5勝也飛了。

戰局來到延長賽，紅襪瑞法拉10局上敲出中外野2分彈，助隊超前比分，紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）10局下守住勝利，收下本季第17場救援成功。洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）近日打擊陷入低潮，今天4打數無安打，三振和保送各1，近11打數只敲出1支安打，打擊率降至0.310。

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