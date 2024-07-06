巴黎奧運》塞納河水質若無法達標 官方已有備案

巴黎奧運的鐵人三項游泳項目以及馬拉松游泳預計在塞納河舉行，不過水質持續成為各界矚目焦點，官方近日提出備案。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運的鐵人三項游泳項目以及馬拉松游泳預計在塞納河舉行，不過水質持續成為各界矚目焦點，官方近日提出備案。



巴黎奧運的鐵人三項游泳以及公開水域游泳（馬拉松游泳）預計7月26日至8月11日於塞納河登場，不過若屆時水質無法達標，大會已有備案。官方發言人告訴《路透社》，世界鐵人三項聯盟的規則允許在不得已情況下改為鐵人兩項，至於馬拉松游泳項目，若其他應急方案都無法派上用場，將會啟動備用計畫，在巴黎郊區的馬恩河畔韋爾（Vaires-sur-Marne）海洋運動場（Nautical Stadium）舉行，這裡已經舉辦過划船以及獨木舟比賽，具備舉辦比賽的條件。



發言人補充表示，「我們對法國政府、巴黎市政府和所有相關單位充滿信心，一定會讓塞納河成為適合游泳的場所，讓比賽照原定計畫在這裡登場。」



《路透社》指出，巴黎以及地區當局公布的資料顯示，6月24日至7月2日的9天裡，有6天的腸球菌（enterococci）和大腸桿菌（E.coli）低於法定標準，兩種菌的含量取決於降雨和水溫等因素，巴黎這週天氣不錯，有望維持水質。



為了讓塞納河再度像1900年巴黎奧運期間可供游泳，法國政府近年花費鉅資整治，法國總統馬克宏及巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）更允諾會在奧運前下水游泳，展現對水質的自信，只是計劃不斷延遲，可能會等到本月7日法國國會大選第二輪結束以及14日的國慶日後，才會兌現諾言。

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