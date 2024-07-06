晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

巴黎奧運》塞納河水質若無法達標 官方已有備案

2024/07/06 11:24

巴黎奧運的鐵人三項游泳項目以及馬拉松游泳預計在塞納河舉行，不過水質持續成為各界矚目焦點，官方近日提出備案。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎奧運的鐵人三項游泳項目以及馬拉松游泳預計在塞納河舉行，不過水質持續成為各界矚目焦點，官方近日提出備案。
 
巴黎奧運的鐵人三項游泳以及公開水域游泳（馬拉松游泳）預計7月26日至8月11日於塞納河登場，不過若屆時水質無法達標，大會已有備案。官方發言人告訴《路透社》，世界鐵人三項聯盟的規則允許在不得已情況下改為鐵人兩項，至於馬拉松游泳項目，若其他應急方案都無法派上用場，將會啟動備用計畫，在巴黎郊區的馬恩河畔韋爾（Vaires-sur-Marne）海洋運動場（Nautical Stadium）舉行，這裡已經舉辦過划船以及獨木舟比賽，具備舉辦比賽的條件。
 
發言人補充表示，「我們對法國政府、巴黎市政府和所有相關單位充滿信心，一定會讓塞納河成為適合游泳的場所，讓比賽照原定計畫在這裡登場。」        
 
《路透社》指出，巴黎以及地區當局公布的資料顯示，6月24日至7月2日的9天裡，有6天的腸球菌（enterococci）和大腸桿菌（E.coli）低於法定標準，兩種菌的含量取決於降雨和水溫等因素，巴黎這週天氣不錯，有望維持水質。
 

為了讓塞納河再度像1900年巴黎奧運期間可供游泳，法國政府近年花費鉅資整治，法國總統馬克宏及巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）更允諾會在奧運前下水游泳，展現對水質的自信，只是計劃不斷延遲，可能會等到本月7日法國國會大選第二輪結束以及14日的國慶日後，才會兌現諾言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。