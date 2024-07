MLB》連續10打席敲安破隊史紀錄 雙城強打挑戰高懸122年障礙

米蘭達。(今日美國)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕雙城今天與太空人上演激烈的打擊大戰,兩隊共合計敲出33支安打,雙城在9局下狂追7分仍功虧一簣,終場以12:13惜敗太空人。雙城強打米蘭達(Jose Miranda)連續10打席敲安打破隊史紀錄。

米蘭達7月4日對戰老虎最後打席敲出中外野安打,昨天5打數5安打,今天對戰太空人又繳出4支4,包括1支二壘安打和本季第20轟,另外進帳2分打點,打擊率升至0.342。

米蘭達連續10打席敲安,打破1967年傳奇名將奧利瓦(Tony Oliva)、1985年海契(Mickey Hatcher)和1998年沃克(Todd Walker)所共同保持的隊史紀錄,距離大聯盟紀錄還差2打席,分別是由1902年克林恩(Johnny Kling)、1938年希金斯(Pinky Higgins)和1952年卓波(Walt Dropo)所達成的連續12打席安打的紀錄。

Jose Miranda last 10 at bats:



• 1B

• 2B

• 1B

• 2B

• 1B

• 2B

• 1B

• HR

• 2B

• 1B



10-10 with 1 HR, 4 2B, 5 RBI and 6 R.



He is the first player in Minnesota Twins history to record a hit in 10 straight at bats #MNTwins pic.twitter.com/3oXm7ZtZd9