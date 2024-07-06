晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》連續10打席敲安破隊史紀錄 雙城強打挑戰高懸122年障礙

2024/07/06 14:46

米蘭達。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城今天與太空人上演激烈的打擊大戰，兩隊共合計敲出33支安打，雙城在9局下狂追7分仍功虧一簣，終場以12：13惜敗太空人。雙城強打米蘭達（Jose Miranda）連續10打席敲安打破隊史紀錄。

米蘭達7月4日對戰老虎最後打席敲出中外野安打，昨天5打數5安打，今天對戰太空人又繳出4支4，包括1支二壘安打和本季第20轟，另外進帳2分打點，打擊率升至0.342。

米蘭達連續10打席敲安，打破1967年傳奇名將奧利瓦（Tony Oliva）、1985年海契（Mickey Hatcher）和1998年沃克（Todd Walker）所共同保持的隊史紀錄，距離大聯盟紀錄還差2打席，分別是由1902年克林恩（Johnny Kling）、1938年希金斯（Pinky Higgins）和1952年卓波（Walt Dropo）所達成的連續12打席安打的紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。