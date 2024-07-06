MLB》連續10打席敲安破隊史紀錄 雙城強打挑戰高懸122年障礙

米蘭達。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城今天與太空人上演激烈的打擊大戰，兩隊共合計敲出33支安打，雙城在9局下狂追7分仍功虧一簣，終場以12：13惜敗太空人。雙城強打米蘭達（Jose Miranda）連續10打席敲安打破隊史紀錄。

米蘭達7月4日對戰老虎最後打席敲出中外野安打，昨天5打數5安打，今天對戰太空人又繳出4支4，包括1支二壘安打和本季第20轟，另外進帳2分打點，打擊率升至0.342。

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米蘭達連續10打席敲安，打破1967年傳奇名將奧利瓦（Tony Oliva）、1985年海契（Mickey Hatcher）和1998年沃克（Todd Walker）所共同保持的隊史紀錄，距離大聯盟紀錄還差2打席，分別是由1902年克林恩（Johnny Kling）、1938年希金斯（Pinky Higgins）和1952年卓波（Walt Dropo）所達成的連續12打席安打的紀錄。

Jose Miranda last 10 at bats:



• 1B

• 2B

• 1B

• 2B

• 1B

• 2B

• 1B

• HR

• 2B

• 1B



10-10 with 1 HR, 4 2B, 5 RBI and 6 R.



He is the first player in Minnesota Twins history to record a hit in 10 straight at bats #MNTwins pic.twitter.com/3oXm7ZtZd9 — Jack Delperdang （@jack_delperdang） July 6, 2024

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