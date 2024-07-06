MLB》壽星大谷近兩場狂吞6K！ 史密斯三響砲慶生 道奇逆轉釀酒人止連敗

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平今天迎接30歲生日，但今天交手釀酒人5打數再繳白卷，且苦吞3K，近兩場累積6K，道奇終場以8：5逆轉贏球，中止近期的2連敗。

道奇明星捕手史密斯（Will Smith）首局敲出右外野陽春彈，為他的三響砲全壘打秀揭開序幕，第3局再補上一發左外野陽春砲，助隊取得2分領先，釀酒人4局上單局灌進5分超前，包括霍斯金斯（Rhys Hoskins）的滿貫砲，釀酒人以5：2超前。

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道奇4局下靠著瓦加斯（Miguel Vargas）的左外野2分砲追到只差一分，道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在度過4局亂流後也及時回穩，此役主投6局挨3安失5分，另有7次三振和2次保送，防禦率升至3.47，以敗場候選人之姿退場。

史密斯砲聲隆隆，7局下一棒追平比分，單場繳出三響砲，進帳3分打點，成為道奇隊史第4位達成這項壯舉的捕手，也讓葛拉斯諾敗投解套。道奇在8局下灌進3分鎖定勝局，佛里曼（Freddie Freeman）滿壘擊出帶有2分打點的致勝安打，赫南德茲（Teoscar Hernandez）也敲出長打送回第8分，道奇終場就以8：5逆轉擊敗釀酒人。

壽星大谷翔平近況不佳，此役5打數無安打，前3打席都吞下三振，近10打數無安打累積7K，打擊率降至0.312，跌至國聯第3位。

史密斯單場三響砲，進帳3分打點。（美聯社）

WILL SMITH HAT-TRICK. pic.twitter.com/zX3MLXKBPr — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） July 6, 2024

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