日職》台灣18歲左腕黃錦豪目標MVP 巨人編成部長道出期許

讀賣巨人今為18歲台灣育成左腕黃錦豪舉辦入團記者會，黃錦豪披上「041」號。（取自產經新聞）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕讀賣巨人今為18歲台灣育成左腕黃錦豪舉辦入團記者會，黃錦豪披上「041」號，並直言憧憬選手是戶鄉翔征，「希望能跟他學習指叉球。」

出身台東的黃錦豪，身高184公分、體重74公斤，進入平鎮高中就讀後，3年來都報名鋁棒組出賽，最快球速有146公里，搭配滑球、曲球等武器，獲得巨人隊青睞，今天在巨人球場為他舉辦入團記者會。

請繼續往下閱讀...

日媒報導，黃錦豪指出，很多球員都想加入巨人隊，自己能成為其中一份子非常開心，目標是努力成為一軍的戰力。

談到憧憬的選手，黃錦豪表示是戶鄉翔征，「希望他能教我指叉球，我也想請教他的成長過程和一些細節。」至於未來的目標，黃錦豪直言，「我想拿MVP。就算多1勝也好，希望能成為比戶鄉桑拿到更多勝利的投手，這是我的目標。」

巨人隊編成部本部長吉村禎章指出，國際球探看中他的潛力，希望在今年設立的育成強化部好好讓他成長，不久後的將來成為輪值的主力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法