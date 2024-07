張育成。(資料照,歐新社)

〔記者羅志朋/台北報導〕富邦悍將7月11日將為選秀狀元郎張育成舉行加盟記者會,12日新莊主場將是「國防部長首秀」,今天張育成在社群網站發文:「Hello Taiwan, I am ready, see y’all on the 12th. 我準備好了,07/12 我們新莊見!你們買票了嗎?」

張育成的溫情呼喚,台灣球迷聽到了,今天稍早富邦球團表示,「昨天(5日)公布張育成7月12日初登場的消息後,球迷搶票反應熱烈,內野熱區立即完售,總販售票數已增加一倍,目前持續熱賣中。」

