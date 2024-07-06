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溫網》怎了？佛里茲贏球後嗆法國對手：「祝你回家航班順利」

2024/07/06 14:51

佛里茲。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國第13種子佛里茲（Taylor Fritz）在溫布頓網球錦標賽男單次輪4盤擊敗法國選手林德克內奇（Arthur Rinderknech），賽後他也揶揄對手，「祝你回家的的航班順利。」

佛里茲會如此生氣，是因為他在賽前看到林德克內奇的採訪，提到了去年法網的交手，「當時佛里茲抱怨觀眾太吵，我對他沒什麼怨念，但他要認為法國觀眾會為他歡呼或送飛吻，這樣就錯了。現在我們在英國，這裡氣氛會比法網安靜，所以我估計他不會再要求觀眾冷靜。」

林德克內奇的話也傳到佛里茲耳裡，佛里茲說：「他賽前說的那些話，我很難看不到，因為社群媒體很多人標註我，當我看到這些話後，基本上比賽就結束了，因為這些話會給我額外的怒火，我通常是個保持平常心的人，如果有人莫名其妙攻擊我，我不會這樣接受，這反而給我額外動力去贏下比賽。」

比賽結束後，兩人在握手時也有言與交流，佛里茲說：「我對他說祝你回家航班順利，他還很疑惑說自己有雙打，我就說恭喜你，然後他就開始說你怎麼能這樣之類的，最後我才說，『兄弟，你知道你說了什麼，你別想著賽前對我這麼不尊敬，然後賽後還希望我能友善對你，事情不是這樣的。』」

林德克內奇與葡萄牙努諾（Borges Nuno）搭擋男雙，兩人將在首輪出擊。

林德克內奇。（法新社）

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