MLB》吉田正尚起死回生追平轟 洋基守護神：這可能不是最好的伸卡球

洋基終結者霍姆斯第9局挨追平轟。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」3連戰首場比賽，紅襪日籍好手吉田正尚今天在第9局2出局滿球數的情況下，擊出起死回生的追平兩分砲，紅襪隊在延長賽10局上靠大物瑞法拉（Ceddanne Rafaela）超前兩分彈，幫助紅襪在客場以5比3逆轉擊敗洋基。吉田正尚坦言，「就情況來看，在這座洋基球場，我想這是自己在紅襪隊生涯最大的亮點之一。」

前8局打完紅襪以1比3落後，第9局洋基派出終結者霍姆斯（Clay Holmes）登板，他連續解決2人後，被紅襪代打D.史密斯（Dominic Smith）敲一壘安打，接著輪到吉田正尚打擊，面對霍姆斯纏鬥8球，到滿球數的狀態，吉田正尚逮中一顆96.1英里的伸卡球，轟出右外野追平兩分砲。吉田這一轟的擊球初速為103.3英里，飛行距離有405英尺。這是吉田正尚本季第3轟，前一次擊出全壘打已經是美國時間4月20日的時候。

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紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）表示，吉田仍在找尋打擊節奏，「我們知道他是一名好打者，本季他還沒有展現出長打，但在較短的右外野大牆，吉田逮中一顆很好的球，並打出去。」

霍姆斯在第9局面對吉田正尚時，連丟8顆伸卡球，最後被打出追平轟，這是霍姆斯本季第5次砸鍋，本季出賽37場戰績1勝3敗，有19次救援成功，防禦率為3。

霍姆斯表示，「事後來看，你可能會說是時候該丟一顆滑球。但我想在那種況下，自己還是堅持丟伸卡球，如果我投得好，我知道能得到想要的結果。這球可能不是我最好的伸卡球，有點靠近他，他能夠把球打成出色擊球，特別是他已經打了幾顆界外球之後。」

霍姆斯坦言讓吉田正尚看太多伸卡球。吉田正尚也表示，如果對方丟滑球，那麼故事可能會有所不同。

MASATAKA YOSHIDA TIES IT UP pic.twitter.com/b41ikeT66W — MLB （@MLB） July 6, 2024

紅襪日籍好手吉田正尚追平轟。（今日美國）

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