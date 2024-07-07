古林睿煬先發戰黃衫軍、F1英國站 今日賽事預告與轉播

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今天有2場轉播，道奇在主場迎戰釀酒人，道奇推出35歲老將派克斯頓（James Paxton），本季他先發15場戰績7勝2敗、防禦率4.28；釀酒人則推出右投佩洛塔（Freddy Peralta），本季先發17場戰績6勝4敗、防禦率3.83。

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另一場大聯盟轉播則是教士在主場迎戰響尾蛇，教士推出蝴蝶球先發投手沃德倫（Matt Waldron），面對響尾蛇普法特（Brandon Pfaadt）。敬請鎖定轉播。

中職今天有3場轉播，統一獅在大巨蛋迎戰中信兄弟，獅隊派出本土王牌古林睿煬先發，古林本季11場先發拿到5勝1敗，防禦率1.99。兄弟推出洋投克迪先發，本季2場先發拿到1勝1敗、防禦率1.50。

味全龍在天母球場迎戰台鋼雄鷹，味全派出本土王牌徐若熙先發，台鋼推出本土投手施子謙迎戰；樂天桃猿在桃園球場面對富邦悍將，桃猿推出本土投手黃子鵬，對決富邦本土投手游霆崴。

MLB

07：00 釀酒人@道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、東森洋片

09：30 響尾蛇@教士 華視

FIBA 籃球奧運資格賽

06：50 波多黎各VS墨西哥 愛爾達體育2台

09：00 義大利VS立陶宛 愛爾達體育2台D-Live

NBA夏季聯賽

10：00 黃蜂@馬刺 緯來體育D-Live

日職

12：00 樂天金鷲@軟銀鷹 DAZN 2

WTT球星挑戰賽 曼谷站

14：00 單打四強

16：30 混雙決賽

19：00 女單決賽

20：00 男單決賽

轉播：愛爾達體育3台

瓊斯盃女籃

15：00 菲律賓 VS. 馬來西亞 緯來體育

17：00 日本@台灣白 緯來精采台

19：00 泰國@台灣藍 緯來精采台

中職

17：00 台鋼雄鷹@味全龍 愛爾達體育2台、緯來體育

17：00 中信兄弟@統一獅 博斯運動一台

17：00 富邦悍將@味全龍 DAZN 2

溫網

20：25 單打第三輪 博斯運動一台、MOMOTV

F1 世界一級方程式賽車

21：30 英國站 正賽 緯來體育、愛爾達體育2台

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