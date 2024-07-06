奧運》美國調查中國游泳23人禁藥風波 傳喚國際總會執行長

諾維奇（左起一）。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年巴黎奧運開幕前3週，美國政府針對中國游泳選手在2021年東京奧運參賽前，多達23人禁藥檢測呈陽性卻未受懲處的爭議持續調查，世界水上運動總會證實，執行長諾維奇（Brent Nowicki）已經接到傳票得當證人。

據《美聯社》、《紐約時報》等外媒報導，世界水上運動總會確認，美國政府向諾維奇發出證人傳票，「他正在努力安排與美國政府的會議，以避免得在陪審團面前作證。」至於世界反禁藥組織（WADA）聲明回應：「得知美國司法部門針對2021年在中國23名游泳選手誤食遭污染食品案件展開調查，WADA感到失望。在這同時，WADA尚未收到來自美國執法機關的聯繫或要求。」

請繼續往下閱讀...

這23名中國游泳選手在3年前禁藥檢測中，被發現曲美他嗪（Trimetazidine）呈陽性反應，但最終仍被允許參與東京奧運，甚至有部分選手獲得金牌，今年4月《紐約時報》揭露後，持續受到國際關注。由於中國官方解釋因為飯店食品遭污染所致，因此選手免於挨罰，引發各界不滿要求獨立調查；而WADA採信中國當局說詞甚至未公開此事，同樣備受批評。

美國眾議院中國委員會5月21日要求司法部和聯邦調查局依《羅琴科夫反禁藥法》調查此案，但幾週前中國仍從這23人當中，挑選11人參與巴黎奧運，使得情勢雪上加霜，也讓即將開幕的巴黎奧運蒙上陰霾。近日美國國會舉行聽證會，包括「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）等游壇名將都出席，公開譴責並要求WADA全面改革，以免失去體壇信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法