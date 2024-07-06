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WTT挑戰賽》直落三解決印度對手 林昀儒、莊智淵男單8強就位

2024/07/06 16:19

林昀儒直落三解決印度對手，晉級男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第7的「沉默刺客」林昀儒，今天在2024年WTT曼谷球星挑戰賽男單16強戰，以直落三解決印度好手賈納納塞卡倫；43歲老將莊智淵也以3:1逆轉印度黑馬沙赫，雙雙挺進8強。

林昀儒過去三度對戰世界排名68的賈納納塞卡倫都獲勝，包括最近一次在去年亞錦賽團體賽，今天也未遭遇太多挑戰，以11:6、11:9、11:9寫下對戰4連勝，8強將對決兩名日本新生代好手松島輝空和宇田幸矢的勝方。

世界排名41的莊智淵面對前一輪爆冷扳倒南韓一哥張禹珍的沙赫，8:11輸掉首局後，隨即找回比賽節奏，以11:7、11:5、14:12後來居上，同樣締造對戰4連勝，8強將對上南韓名將安宰賢。

莊智淵逆轉印度黑馬沙赫，挺進男單8強。（取自WTT官網）

高承睿迎戰世界排名31的南韓名將林鍾勳，未能複製今年重慶冠軍賽的勝利模式，第4局在10:9聽牌下，連續錯過5個局點，最終以9:11、13:11、12:14、14:16落敗。

世界排名113的黃彥誠對上世界排名25的安宰賢，在局數2:1領先下未能一鼓作氣拿下，最後以11:7、5:11、11:6、9:11、8:11遭逆轉，無緣晉級8強。

女單方面，台灣碩果僅存的鄭怡靜以11:6、11:9、11:8擊退世界排名19的日本新秀木原美悠，繼今年新加坡大滿貫賽之後拿下對戰2連勝，8強將對決南韓削球美女徐孝元，世界排名39的徐秀元在16強戰以3:2逆轉世界排名第6的中國名將陳幸同，爆出大冷門。

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