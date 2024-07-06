MLB》洋基大物跑壘瑕疵竟成重傷害 他坦言該全力衝刺

洋基大物沃爾普。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」3連戰首場比賽，洋基大物沃爾普（Anthony Volpe）一個跑壘瑕疵讓條紋軍少了1分，洋基不但被紅襪追平，最後在延長賽10局以3比5輸球。

洋基此戰3局下攻占一、三壘，洋基打者萊斯（Ben Rice）敲一壘邊線的滾地球，紅襪一壘手岡薩雷茲（Romy Gonzalez）接到球後踩一壘刺殺，接著岡薩雷茲傳給紅襪游擊手瑞法拉（Ceddanne Rafaela），但原先三壘跑者沃爾普沒有積極跑壘、雖然踏回本壘，原本的洋基一壘跑者拉梅修（DJ LeMahieu）在二壘前被觸殺，讓條紋軍因此少了1分。

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前8局打完以3比1領先的洋基隊，第9局被紅襪日籍好手吉田正尚敲追平兩分砲，第10局紅襪靠瑞法拉超前兩分彈，讓洋基最後吞下敗仗，條紋軍近18場吞14敗。

對於第3局的「跑壘瑕疵」，沃爾普受訪坦言，他當時以為是界外球，「我必須全速衝過去，必須做得更好。」；洋基總教練布恩（Aaron Boone）談到沃爾的犯錯時說，「我們必須打得更好，毫無疑問。」

Anthony Volpe took his time so he didn't touch home before DJ LeMahieu was tagged out pic.twitter.com/ho3gfmV9KK — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） July 6, 2024

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