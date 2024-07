MLB》洋基大物跑壘瑕疵竟成重傷害 他坦言該全力衝刺

洋基大物沃爾普。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕「基襪大戰」3連戰首場比賽,洋基大物沃爾普(Anthony Volpe)一個跑壘瑕疵讓條紋軍少了1分,洋基不但被紅襪追平,最後在延長賽10局以3比5輸球。

洋基此戰3局下攻占一、三壘,洋基打者萊斯(Ben Rice)敲一壘邊線的滾地球,紅襪一壘手岡薩雷茲(Romy Gonzalez)接到球後踩一壘刺殺,接著岡薩雷茲傳給紅襪游擊手瑞法拉(Ceddanne Rafaela),但原先三壘跑者沃爾普沒有積極跑壘、雖然踏回本壘,原本的洋基一壘跑者拉梅修(DJ LeMahieu)在二壘前被觸殺,讓條紋軍因此少了1分。

前8局打完以3比1領先的洋基隊,第9局被紅襪日籍好手吉田正尚敲追平兩分砲,第10局紅襪靠瑞法拉超前兩分彈,讓洋基最後吞下敗仗,條紋軍近18場吞14敗。

對於第3局的「跑壘瑕疵」,沃爾普受訪坦言,他當時以為是界外球,「我必須全速衝過去,必須做得更好。」;洋基總教練布恩(Aaron Boone)談到沃爾的犯錯時說,「我們必須打得更好,毫無疑問。」

Anthony Volpe took his time so he didn't touch home before DJ LeMahieu was tagged out pic.twitter.com/ho3gfmV9KK