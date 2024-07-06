美洲盃》哥倫比亞vs巴拿馬 熱情奔放推大分

哥倫比亞隊。（資料照，USA TODAY Sports）

比賽時間：07/07 06：00 〔8強淘汰賽〕哥倫比亞vs巴拿馬

哥倫比亞隊的近況相當火熱，小組賽時三場比賽戰績兩勝一和奪得D組第一的位置。前兩戰分別2：1巴拉圭隊、3：0哥斯大黎加隊取得二連勝，而且最後一場1：1踢平巴西隊的比賽中他們其實製造出的進球機會更多，所以小組第一可以說是當之無愧的成績，這讓他們現在來到八強可以遇上C組第二晉級的巴拿馬隊，比起C組第一的烏拉圭隊絕對是相對好踢的對手。

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巴拿馬隊能夠來到淘汰賽是除了小組賽最後一戰3：1力剋南美明顯實力較弱的玻利維亞隊，同時也在第二戰時靠著第83分鐘的絕殺2：1硬是擊敗整體實力比他們更高的美國隊，這也使得他們擺脫了第一場1：3敗給烏拉圭隊這樣開局不利的劣勢，絕對值得讚賞！不過美國隊畢竟是他們過往在美洲金盃時的主要假想敵，巴拿馬隊在去年七月時的美洲金盃四強與現在連兩次擊敗美國隊有一定的因素是他們對於這個強敵的熟悉，可是現在遇上的哥倫比亞隊實力不但感覺比美國隊更強，對他們來說也陌生不少，感覺巴拿馬隊想再創造冷門的機會難上加難。

考慮到巴拿馬隊曾在首戰1：3敗給烏拉圭隊，感覺面對南美強隊他們被總分大分的情況下擊敗的可能性頗高，所以這場比賽筆者除了看好哥倫比亞隊勝出，也看好總分會大於三分。（特約作者：Nickwen）

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