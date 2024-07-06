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全中運創佳績 中市府發4160萬獎金

2024/07/06 17:27

113年全中運台中市成績亮眼。（運動局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕113年全中運台中市成績亮眼，榮獲110金、110銀、122銅，其中自由車競賽金牌數榮獲32金，傲視全國；另教育部中等學校棒球、壘球、排球及足球聯賽，台中市學校選手也在賽場上脫穎而出，勇奪5冠2亞2季，市府經審查、核算後，全中運、學生運動聯賽獲獎學校體育獎達4160萬元，將足額發放體育獎金。

教育局表示，113年全中運台中市學校代表隊榮獲110金，較去年成績成長15面金牌，有12所學校勇奪第一名團體總錦標；這屆賽會個人賽前6名及團體賽前4名皆可依台中市體育獎金發給要點規定獲頒獎金。

針對優秀學校，每面金牌加發組隊學校獎金10萬元，如獲競賽種類各組別總錦標前三名者，另再發給學校績優獎金5至15萬元不等。經審查，這屆全中運賽會，教育局依規將發給獲獎學校、教練及選手超過3500萬元體育獎金，以協助、延續培訓工作，提升台中競技運動實力及成績。

在教育部主辦的學生排球、壘球、足球及棒球聯賽上，台中市學校運動團隊勇奪5冠2亞2季，聯賽最優級組前4名學校的選手、教練皆可獲頒體育獎金，針對前3名者再發給學校組隊獎金5至30萬元不等，經審查後，教育局針對學生聯賽獲獎學校發出超過650萬元獎金，以協助學校持續發展運動團隊。

教育局長蔣偉民表示，盧市長重視基層運動發展，教育局深耕校園運動，不僅在學校體育挹注許多經費，更重視三級銜接、強化體育班競技成效。感謝各校努力付出，也感謝議會支持市府預算，以及體育總會與各單項委員會推展台中市運動發展。

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