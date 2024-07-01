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無罪！還體壇「護國神醫」林聖章清白 選手前進2024巴黎奧運更添信心

2024/07/01 10:22

林聖章醫師（左二）與東京奧運郭婞淳奪金的金牌團隊合影，林聖章是郭婞淳奧運黃金計畫召集人。（本報資料照）

〔記者王元鴻／綜合報導〕曾協助多名選手在奧運奪金奪牌，在體壇被譽為「護國神醫」的減重名醫林聖章，被控違反醫師法，高等法院高雄分院審理後，認定證據不足判決無罪，還林聖章清白，林聖章獲悉後激動落淚。眾多選手教練也鬆了一口氣，距離巴黎奧運剩不到30天，他們都仰賴林聖章協助，現在總算可以專心備戰奧運，而法院判決內容也印證林聖章可能遭到違法濫訴，內情不單純。

林聖章被控2014年至2015年間「貪圖2萬多元」違反醫師法的密醫案，因無實質證據、無動機、無犯罪所得，甚至沒有受害者（作為控告證詞的7位證人，檢查報告都顯示健康情況獲得改善。）但一審在橋頭地院卻被重判10個月、陳姓護理師7個月，引起外界關注，多名奧運金牌選手、教練都挺身支持林聖章，事實上在判決出爐前，體育署就已再次委託林聖章擔任國家隊隊醫參加巴黎奧運。

高等法院高雄分院法官審理後， 提出還給林聖章清白的法律見解：因時隔8、9年，難期待證人記憶清晰全無混淆，且所述情節多有與事實不符或悖於常理。林聖章受正規醫學教育並執業多年，有相當社會地位，收入頗豐，幸福診所除了他，另雇多名醫師，不缺人力，其受僱醫師之薪酬係按「診次」，非以看診人數計算，亦無移出病患以減省薪資成本之些微誘因。主觀上應無令他不顧聲譽、鋌而走險，甚至無視於可能危及患者生命安全，卻由護理師擔綱為病患看診、治病之動機。反觀幸福診所患者眾多，本件經檢察官依健保局之訪談、移送而可供舉證者，卻僅數人，所述內容亦無其他具體事證可資佐證，判決林、陳無罪。

高等法院高雄分院判決理由摘要：

「上開7人於檢察官所指事發期間，均適為幸福診所另行開辦之自費減重課程學員。該課程內容除首次到所係由醫師林聖章等人負責，後續返校則由護理師陳賢修等人提供減重諮詢、營養衛教及相關作業，課程內容並包括提供營養補給品等情，與證人前開所稱「看診」、「回診」之人員及場景，約略相合。又證人等除原本經健保局因調查其他案件而予訪談製作之紀錄外，於偵查及原審到庭就本案為上開證述時,距離被問及之事均已經過相當時間,甚至長達 8、9 年之久,不僅難以期待能記憶清晰且全無混淆,所述情節復多有與事實不符或悖於常理。

嗣上開人等當中之許姓證人於本院審理中到庭證述時，所述復與此前筆錄迥異，包括證稱：被告陳賢修是衛教人員，不可能看診；此前筆錄關於其所述之記載，應係指在減重班時，會預約由被告陳賢修負責之意等語，猶表明當初健保署貿然至其公司要求訪談，過程中因現場環境、有閒雜人等因素，已經影響其陳述等情。益徵前開所列證人之證詞，尚難作為認定被告犯罪事實之依據。

此外，經審酌林聖章係受有正規醫學教育並執業多年之開業醫師，有相當之社會地位且收入頗豐。幸福診所除其本人之外，另僱有醫師數名，各診時段並均維持有二名以上醫師同時看診,不缺人力。其受僱醫師之薪酬係按「診次」，而非以看診人數計算，亦無移出病患以減省薪資成本之些微誘因。主觀上應無足令其甘於鋌而走險、不顧聲譽，甚至無視於所為將危及患者生命安全、後果嚴重，卻仍以護理師擔綱為病患看診、治病之動機。反觀幸福診所之患者眾多，本件經檢察官依健保局之訪談、移送而可供舉證者，卻僅有前開數人，所述內容亦無其他具體事證可資佐證。乃本院經審理結果，認為不能證明被告二人有檢察官指訴之犯罪事實，爰撤銷原判決，並為被告林聖章、陳賢修無罪之諭知。」

林聖章是郭婞淳獲得2020年東京奧運金牌的黃金計畫召集人，巴黎奧運除了持續照顧郭婞淳，並擔任拳擊陳念琴的黃金計畫召集人。沉冤得雪，林聖章想起多年來所受的委屈，受訪時數度哽咽，他無奈表示，這幾年來重覆跑法院「證明我沒做過的事」讓我身心俱疲，但清白比什麼都重要，我必須挺身捍衛我的清白，不容任何人一再莫須有的污衊。郭婞淳的教練林敬能特地為林聖章打氣，談到林聖章所遭受的司法纏訟時，林敬能也不禁潸然落淚，「沒有人該受這樣的折磨。」

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