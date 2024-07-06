瓊斯盃》女子組首戰就打延長賽！非完全體的泰國擊敗馬來西亞開胡

泰國隊長Amphawa Thuamon延長賽上演關鍵阻攻。（資料照，取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事今在新莊體育館點燃戰火，馬來西亞與泰國首戰就鏖戰至延長賽，泰國終場以62：59擊敗馬來西亞開胡。

馬來西亞女子隊上次來台參賽已是2012年，主力多半來自今年國內聯賽冠軍森美蘭金群利隊，泰國女籃上次參賽是2016年，陣中有4位球員因先前在印尼參賽、今晚才會來台會合。

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雖然不是完全體，不過陣容較年輕的泰國隊開賽拉出一波14：3的攻勢，大馬在暫停過後隨後砍進2顆三分球追近分差，進入次節馬來西亞持續在外線開火，陳心潔三分彈幫助球隊扳平戰局，兩隊打完上半場以27：27平分秋色；泰國Yada Sriharaksa拿下全場最高10分、馬來西亞前兩節外線17投7中，命中率達41.2%。

易籃後泰國再度打出一波12：2的高潮，馬來西亞外線熄火追分無力，泰國帶著9分領先進入決勝節，但第四節又被大馬打出一波11：0的攻勢，泰國隊倒數2分16秒才命中此節第一顆進球，接著Supavadee Kunchuan命中三分彈幫助球隊擴大領先，不過大馬隊長葉佛儀隨後飆進追平三分球，兩隊戰成49：49平手，進入延長賽。泰國隊在延長賽靠著隊長Amphawa Thuamon的再見火鍋，以3分差氣走馬來西亞。

Yada Sriharaksa拿下全隊最高19分、Supavadee Kunchuan拿下15分、12籃板，Amphawa Thuamon貢獻10分、13籃板，馬來西亞方面，張盈盈與陳心潔各繳14分。

稍後台灣白隊將對上菲律賓，藍隊交手日本隊。

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