MLB》馬查多超狂再見轟太嗨！教士球迷衝進場慶祝被保全撲倒了

“I thought it was one of our boys celebrating with us. I turned around and he was getting tackled. I felt bad man, I felt bad.” -Manny Machado on fan on field#padres pic.twitter.com/d0kCOCWbzs — Allison Edmonds （@aedmondstv） July 6, 2024

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今天在主場迎戰響尾蛇，先靠首度入選明星賽的普洛法（Jurickson Profar）在9局下敲追平轟，接著教士球星馬查多轟出再見兩分砲，幫助教士以10比8逆轉擊敗響尾蛇。馬查多賽後在場上與隊友狂歡，這時一名男性球迷也衝進球場與選手們一起慶祝，卻遭到球場保全撲倒。

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此戰前8局打完教士以7比2領先，第9局響尾蛇單局灌進6分，包含湯瑪斯（Alek Thomas）滿貫彈，葛里查克（Randal Grichuk）超前兩分砲，讓教士反到陷入落後局面。9局下響尾蛇推出終結者席沃德（Paul Sewald），先是被普洛法轟出追平彈，接著馬查多掃出再見兩分砲，教士逆轉贏得比賽。

教士馬查多擊出再見轟。（今日美國）

馬查多回到本壘後與隊友們慶祝勝利，這時有一名教士男性球迷衝進球場、還拿著手機自拍，與選手們一起狂歡，突然被現場多名保全撲倒、並帶離球場。

馬查多回顧當下狀況，「我以為是我們隊上的傢伙上場一起與我慶祝，當我轉身時，他就被撲倒。我感覺很糟糕，很糟。」馬查多說，「顯然這對他來說不是一個好情況，但他在那裡拍到一些不錯的畫面。這是很肯定的。」

這一轟是馬查多生涯第10發再見全壘打，馬查多說，「我們要奮戰至第27個出局數。」馬查多也說這發再見轟是他打過最好的再見全壘打之一。

教士馬查多擊出再見轟。（今日美國）

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