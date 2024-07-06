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中職》Wing Stars高雄啤酒音樂節熱力登場 經典KPOP組曲引爆現場！

2024/07/06 18:34

Wing Stars高雄啤酒音樂節熱力登場。（桂田文創提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕一年一度的「高雄啤酒音樂節」將再次引爆南台灣的夏日狂熱。這次音樂節的卡司陣容空前強大，吸引了無數樂迷翹首以待。而今年，台鋼Wing Stars啦啦隊也將首次獨立登上這充滿活力的音樂舞台，為觀眾帶來全新的舞蹈表演，成為音樂節上的一大亮點。

這次女孩們將在高雄啤酒音樂節上帶來超夯經典KPOP組曲舞蹈，首次在這麼大規模的公開舞台上獨立演出。隊長螢螢表示，「這是我們Wing Stars啦啦隊第一次在音樂節獨立的表演，能夠參與這樣盛大的活動，我們感到無比興奮和榮幸，我自己是高雄人也第一次來踏進來這個活動，全隊上下都充滿期待，在台上的十分鐘看到台下觀眾一起搖擺超HIGH！」

妡0在現場帶動教學葉保弟應援曲，全場跟著一起跳，她也難掩激動之情，她說：「這次的舞台是T台，走出去延伸舞台有一種開演唱會的感覺，好興奮！這種舞台設計讓我們更能與觀眾互動，表演起來更有臨場感，」

在熱舞完後，Wing Stars緊接著在場邊和觀眾有場近距離見面會，觀眾除了將有機會欣賞到來自世界各地的頂級音樂表演，享受夏日的美好時光，還能與女孩有近距離互動，連女孩自己都直呼：「好玩！」此次參加高雄啤酒音樂節，是她們首次在大型音樂活動中獨立演出，帶給觀眾耳目一新的感受。

Wing Stars高雄啤酒音樂節熱力登場。（桂田文創提供）

Wing Stars高雄啤酒音樂節熱力登場。（桂田文創提供）

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