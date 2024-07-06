中職》富邦拚連勝遇大危機！ 5局打完大幅落後樂天

樂天桃猿廖健富敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿昨敗給富邦悍將，今天重振旗鼓，王牌洋投威能帝前5局僅被擊出3支安打、無失分，打線則給足火力，包括3局下大局得3分在內，打完5局目前暫時以7:0領先富邦。

富邦悍將賽前平本季最長4連勝，球團史上回5連勝則已要睽違4年。今天面對樂天桃猿，挑戰連勝碰上不小挑戰，首局洋投布藍登就遭連續安打狙擊掉2分，猿隊3局又攻下3分，5局則有廖健富全壘打帶動攻勢。

請繼續往下閱讀...

1局下，陳晨威敲安後，下一棒林立擊出雙殺打，眼見布藍登有機會化解猿隊攻勢，他卻又接連被梁家榮、林泓育和廖健富敲安，其中林泓育和廖健富的長打，各帶有1分打點。

3局下，猿隊掌握大局攻勢，林立敲安、梁家榮保送，林泓育接著擊出帶打點安打。2出局後，朱育賢補上2分打點二壘安打，猿隊該半局打了一輪、攻下3分。

5局下，猿隊首位打者廖健富敲出全壘打，個人本季第4轟出爐。1出局後，嚴宏鈞和馬傑森接連敲安，猿隊攻勢再起，該半局又靠著滾地球再拿1分。

樂天桃猿林泓育敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手布藍登。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法