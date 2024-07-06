瓊斯盃女籃》全場13記三分彈！台灣白隊下三分雨轟垮菲律賓

陳昱潔。（籃協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕瓊斯盃邀請賽女子組賽事，台灣白隊團隊轟出13記三分彈，以73：60擊敗菲律賓，搶下首勝。

台灣白隊此次由錢薇娟領軍，集結老中青三代球員，由效力過WCBA的黃凡珊、黃品蓁，去年才旅外加入遼寧隊的黃柔甄，帶領WSBL中生代及新生代UBA大專球員參戰。

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台灣白隊靠著杭州亞運3X3代表隊成員陳昱潔獨得6分帶領之下，打完首節取得16：15領先，次節台灣隊在曾效力世新大學的潔丹妮兒不在場上時，又拉出一波7：0的攻勢擴大領先，接著林玉書、劉希曄輪流輸出，白隊帶著7分領先進入下半場。菲律賓上半場外線12投0中，導致陷入苦戰，台灣白以效力WSBL電信的林玉書8分最佳。

易籃後，台灣女將持續展現不俗外線火力，單節轟出5顆三分彈維持領先優勢，決勝節手感沒有冷卻，逐漸拉開分差，終場就以13分差收下勝利。

台灣隊此役轟下13記三分球，以陳昱潔13分最佳，林玉書挹注10分，黃凡珊、劉希曄都拿6分。相較於台灣白隊多點開花，菲律賓得分則較為集中，娜塔莉（Naomi Natalie Panganiban）繳全隊最高16分、艾芙兒（Afril Bernardino）攻下14分、潔丹妮兒拿下10分。

林玉書（右）。（官方提供）

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