足球》LS足球社越級打怪 女將陳芃蓁貢獻一進球

陳芃蓁（右）進球後有些意外，仍笑得燦爛。（大會提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第一屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽（Formosa 7s）在高雄舉行。賽程進入周末，吸引觀眾進場觀戰。其中U16組為11人制，來自新北市林口區的LS足球社，今（6日）在國家體育場踢出精彩戰役，下半場1分鐘內連追2球，終場以4：4逼和Sunny Bank AC Taipei，陣中唯一的女隊員陳芃蓁，貢獻一顆進球！

LS足球社的教練陳欣怡，田徑出身、主項是標槍，目前從事幼兒體能與足球教學，這批球員幾乎都是她自5歲起帶大，今日就連對手陣中，也有兩人是她的「孩子」。「我沒小孩，這些孩子就是我的小孩。」陳欣怡笑說，足球俱樂部訓練時間其實非常少，學員升上國中後，更要以課業為重，她認為「人生本來就不能只有足球，讀書是學生本分，做完正事才能去做自己喜歡的事。」

請繼續往下閱讀...

秉持著這樣的教學理念，這次LS足球社南下高雄參賽，回到飯店得讀兩小時的書，讀完才能聊天、滑手機，堅持理念下，陣中有6名數理資優生。陳欣怡說，「家長花這麼多錢讓你學習、住飯店，不要忘記自己該做什麼，要玩就好好玩，讀書就好好讀。」

LS足球社報名U16組，其實是越級打怪。事實上陣中僅2人16歲，其他多是13至14歲的七、八年級生，陳欣怡說：「如果報U14組，那學長就會沒球踢。我們一直都以團隊為重，要玩就一起玩，輸贏也一起承擔。」

今天對上Sunny Bank AC Taipei，女將陳芃蓁上半場從左翼移到右翼後，立刻頂進一球，賽後她笑說：「當下沒想那麼多，只是想爭到球、往球門送，很意外就進了！」準備升上八年級的陳芃蓁，是教練陳欣怡從幼稚園帶大的孩子之一，從小運動的她，樣貌清秀、膚色健康，在校還是田徑隊員，和一群小男生玩成一片，「他們都沒把我當女生，相處很自然，像兄弟姐妹一樣。」

儘管足球隊常「越級打怪」，陳芃蓁甘之如飴，「之前我們也曾在一場比賽不被看好，最後一路踢到第二名。就算我們身材比較小，比賽時不輸人。」陳芃蓁的家人今天都到場加油，有人進球時更是歡聲雷動，她賽後猛「虧」自己老爸，「爸爸都『自稱』以前是田徑選手，還會跟球隊的家長一起踢球，但之前竟然踢到十字韌帶斷裂了啦！」

Formosa 7s由教育部體育署及高雄市政府指導，柏文健康事業、高雄市政府運發局及國立高雄大學共同主辦，比賽持續至明天（7日），分別於高雄楠梓文中足球場、高雄國家體育場球場及高雄大學足球場進行比賽，現場不收門票。明日將產生各組冠軍，並分別於楠梓文中足球場與國家體育場舉行頒獎典禮，歡迎球迷到場觀戰。相關賽程可上官網https://www.formosasevens.com.tw/fixtures/ 查詢。

陳芃蓁（左）踢球力道威猛。（大會提供）

陳芃蓁滿場飛奔，體力充沛。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法