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中職》猛獅王牌布雷克大巨蛋慶生！ 大爆料有隊友練球後不洗澡

2024/07/06 20:14

布雷克慶生會。（獅隊提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」第二天，賽前活動不僅有OPEN家族慶生拍照見面會外，今日也在一壘舞台區為剛過生日的布雷克舉辦慶生會，吸引許多球迷參與，他也致贈限量50份生日禮物給同為七月壽星的球迷，一同慶祝生日的到來。

活動開始，球團準備蛋糕，蛋糕上的蠟燭別具心裁，「5」代表布雷克已來統一獅五年。這五年，布雷克從單身到已婚，今年年初更是升級為新手爸爸，他表示，兒子出生約2個禮拜後，他就離開家庭到台灣比賽近兩個月之久，跟兒子再次見到面時，兒子有認出他並會心一笑，讓他十分開心，也展現家庭對布雷克的重要性。

布雷克與隊友相處融洽，平時都會跟古林睿煬、劉軒荅互相開玩笑，他表示身為洋將，依照過往經驗不會這麼融入球隊，但在統一獅他能感受到自己是球隊的一份子，讓他非常喜歡，也希望能維持這樣的傳統，這對他來說十分重要。

布雷克有時會擔綱隊友的外語小老師，他也從中學習到一些台語，像是「肚子餓」，更分享會用台語的「快一點」催促還在洗澡的隊友，引得球迷哄堂大笑。對於來台5年是否有令他至今無法理解的事情，布雷克先提及無法為何要會吃檳榔，再爆料有些隊友練球後不會馬上洗澡，也讓場下球迷越發好奇。

布雷克最後也感謝獅迷的支持，無論主客場都能聽到浩大的加油聲。明天為「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」最終日，賽前將會舉辦陳鏞基慶生會，歡迎有興趣的球迷盡速買票進場支持統一獅，把握與陳鏞基在大巨蛋同慶生日的難得經驗。

布雷克慶生會。（獅隊提供）

布雷克慶生會。（獅隊提供）

布雷克慶生會。（獅隊提供）

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