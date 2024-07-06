中職》黑旋風獻唱2經典歌 首度攻蛋坦言興奮多於緊張

統一獅賽前邀請藝人黑旋風擔任開場演唱嘉賓。（獅隊提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅下半季首場主題日「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」，7月5日至7日於台北大巨蛋舉行。除了安排OPEN將與選手慶生合影活動外，今日賽前更是邀請藝人黑旋風擔任開場演唱嘉賓，帶來許多家喻戶曉的歌曲，讓許多球迷沉浸在他們的歌聲中。

黑旋風不僅演唱富有節奏感的「嘿」，還有經典歌曲「彩虹」及「永遠不回頭」，自然的舞台表現加上與球迷大方互動，使不少觀眾隨著歌曲揮手搖擺，拿起手電筒揮舞。

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這是黑旋風首次來大巨蛋演唱。黑旋風表示，棒球是國內重要的一項運動，能站在那麼多人關注的運動賽事的舞台上，一定會被更多人看見，當下收到邀約時，比起緊張，更多是興奮。他們說:「我們沒有唱過小巨蛋，這次就直接進來大巨蛋，根本是越級打怪，真的很榮幸有這個機會。」

黑旋風選擇曲風輕快的「嘿」作為開場，他們說:「這首歌就是跟大家互動，想說把它擺在第一首，算是我們的自我介紹。」他們也將其中的歌詞「今天有緣份在一起」調整為「今天有緣份在大巨蛋」，笑說原本後面還想跟觀眾互動，不過擔心時間不允許，最後選擇作罷。

明天賽前及賽後演唱嘉賓邀請新生代女子團體babyMINT與美聲天后周蕙，將會帶來不同的音樂饗宴，期待球迷把握暑假首個週末進場觀看主場賽事。

統一獅賽前邀請藝人黑旋風擔任開場演唱嘉賓。（獅隊提供）

統一獅下半季首場主題日「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」。（獅隊提供）

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