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中職》樂天林泓育、廖健富火力爆發！ 斬斷富邦悍將4連勝

2024/07/06 20:11

樂天桃猿廖健富開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿今面對富邦悍將火力全開，靠著中心打線林泓育、廖健富連線，其中廖健富包括5局開轟在內，單場3安猛打賞，終場樂天桃猿10:3贏球，而富邦的4連勝也隨之終結。

富邦悍將賽前4連勝平本季最長，球團史上次5連勝則已得睽違4年。今面對樂天桃猿，首局洋投布藍登就遭梁家榮、林泓育和廖健富連續安打狙擊掉2分。

猿隊3局下打了一輪，林立敲安、梁家榮被保送後，林泓育敲安帶打點，朱育賢接著擊出2分打點二壘打。5局下，猿隊再靠廖健富陽春砲，和嚴宏鈞、馬傑森連續安打後，林政華的滾地球，單局2分。

布藍登撐完5局、用89球，失7分和被擊出11支安打都是來台新高。

樂天洋投威能帝前5局未失分，6局上被李宗賢、池恩齊連續安打後，董子恩適時安打讓富邦破蛋。威能帝7局續投，申皓瑋和陳真敲安後，王念好的高飛犧牲打和豊暐二壘打，各有1分打點。

7局下，富邦後援投手歐書誠被廖健富和朱育賢連續安打，嚴宏鈞犧牲觸擊後，林政華內野安打帶有1打點。

8局上，前兩半局都有失分的威能帝仍續投，但被首位打者王正棠敲安，僅再解決1人次，被范國宸安打、保送申皓瑋後，樂天教練團選擇換下威能帝，滿壘狀況下，蘇俊璋讓陳真擊出雙殺打，化解危機。

威能帝7.1局、105球，被擊出和布藍登一樣多的11支安打，留下滿壘危機退場，但最終僅失3分。

8局下，面對富邦林旺熙，猿隊又有攻勢，梁家榮、林泓育連續安打，其中林泓育帶進個人此役第3分打點。接著，余德龍、朱育賢又連續安打，該半局猿隊打進2分，正式拿下第10分。

樂天桃猿廖健富開轟。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林泓育敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林立猛打賞。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿朱育賢敲出二壘安打，帶有二分打點。（記者陳志曲攝）

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