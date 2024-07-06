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中職》刷新兩項個人慘紀錄！ 富邦布藍登本季對樂天兩場盡墨

2024/07/06 20:38

布藍登今面對樂天桃猿交出慘澹表現。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕富邦悍將洋投布藍登挾去年墨聯勝投王之姿來台，前兩戰都投不滿3局，一度表現回穩，今面對樂天桃猿卻交出慘澹表現，撐完5局用89球，失7分和被擊出11支安打，都是個人來台後新高。

布藍登今年開季前兩戰狀況不佳，對統一獅僅投1局掉4分、對台鋼雄鷹2.2局掉4分，合計還投不滿5局。二軍調整後，布藍登4月21日出戰獅隊起，曾一度連4場投出優質先發，但近期表現又起伏。今天賽前，布藍登個人正值2連敗，前役戰獅隊6局失3分優質先發無關勝敗。

今布藍登首局被陳晨威敲安後，面對林立時製造雙殺，眼見危機化解大半，卻被梁家榮、林泓育和廖健富連續安打狙擊，首局就先掉2分。後續，猿隊3局下單局3分大局，5局又在廖健富陽春砲帶動下拿2分。

布藍登6月22日本季首度面對樂天桃猿，當時他連同5局挨陳晨威全壘打在內，投6局失5分吞敗，巧合的是，該役勝投威能帝，今也和布藍登同場先發拿勝投。

連同今5局失7分，布藍登本季對樂天桃猿2場都吞敗投，合計投11局，對戰防禦率高達9.82，是他面對各隊最差。

布藍登今面對樂天桃猿交出慘澹表現。（記者陳志曲攝）

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