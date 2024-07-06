藤球》屏東戰神A三人賽稱王封后 全國排名賽為國際舞台暖身

屏東戰神A隊潘若慈。（藤球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕113年第二次全國藤球排名賽在彰化縣鹿江國際中小學熱戰，屏東戰神A成為週六贏家，男、女甲組三人賽稱王封后，也替下半年度國際賽暖身。

女子甲組三人賽包括台北LP地獄犬、屏東戰神A、屏東戰神B，採循環賽模式。台北LP地獄犬、屏東戰神A先各拿1勝，兩隊最後一場交手成為關鍵，最終屏東戰神A以17：16、15：13擊敗對手，拿下本次冠軍。至於男子組上演「屏東內戰 」，屏東戰神A以15：4、11：15、15：3力退屏東戰神B而掄元。

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屏東戰神A女子隊，由潘若慈、潘奕婷及張芸慈組成，就讀台中台灣體大的潘若慈指出，平時三人分處各地，潘奕婷在屏東科大，張芸慈則於屏東佳冬高農，能搭配的時間較少，臨場花一些時間培養默契，因此首局分數僵持不下，潘若慈說：「贏球關鍵是自己的發球，還有跟學妹溝通、拋球都有把握，後面比較穩定。」

此次排名賽也是9月世錦賽代表隊與2026名古屋亞運儲訓隊的選拔賽之一，潘若慈擔任過多次世錦賽國手，去年也入選杭州亞運儲訓隊，但我國藤球與杭州亞運擦身而過，她表示，雖然感到失落，但今年是全新開始，「以平常心看待選拔，但希望能帶著隊友去世錦賽，一起到場上拼戰。」

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