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中職》吉力吉撈．鞏冠單場雙響 味全龍大勝台鋼雄鷹中止7連敗

2024/07/06 21:27

吉力吉撈．鞏冠獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕下半季開打才2天，吉力吉撈．鞏冠就展現尋求全壘打王3連霸的實力，不但連續2場開砲，今天還演出生涯第3次演出單場雙響，單場5分打點創生涯新高，帶領味全龍以11 : 4擊退台鋼雄鷹，中止隊史第3長的7連敗。

味全3局下靠劉基鴻2分彈先馳得點，5局下靠李凱威安打、劉基鴻高飛犧牲打、吉力吉撈2分彈追加4分拉開領先，7局下在吉力吉撈單場第2發2分彈帶動下再添3分，台鋼雖在8局上搶回4分，8局下吉力吉撈演出猛打賞，帶動味全又得2分。

味全自6月18日起7戰皆墨只得11分，這場一口氣就灌11分，連總教練葉君璋都笑說：「突然忘記要怎麼擊掌，因為前面幾場都沒什麼機會」，打擊總會碰到很多狀況與挫折，能讓調整時間愈來愈短，也是球隊成長的過程，相信選手能從這場找回好的感覺。

吉力吉撈下半季才打2場就敲3轟，本季14轟只差魔鷹1轟，他指出，今年全壘打競爭者雖多了魔鷹，對大環境卻是好事，投手、打者都能一起進步，期待張育成回來後把能力感染整個聯盟，下半季剛開始才7月，目標仍是球隊進季後賽、再拿1次總冠軍。

吉力吉撈．鞏冠單場雙響。（記者林正堃攝）

吉力吉撈．鞏冠單場雙響。（記者林正堃攝）

劉基鴻開轟。（記者林正堃攝）

葉君璋。（記者林正堃攝）

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