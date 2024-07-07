韓職》短打變成另類三分砲！KT巫師守備「亂成一鍋粥」、單場4E

Little League home run that started with a BUNT pic.twitter.com/BXUdHDlqvA — Jomboy Media （@JomboyMedia） July 5, 2024

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓華鷹在7月4日與KT巫師的比賽，韓華鷹選手張真赫在4局下短打造成對手守備「瘋狂煮粥」，形成另類三分砲。韓華鷹最後以13比5大勝KT巫師。

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此戰4局下韓華鷹1出局攻占一、三壘，當時韓華鷹以4比5落後，張真赫突然擺出短棒要強迫取分，點成投手前軟弱滾地球，KT巫師投手金敏洙接到球後傳給補位的二壘手吳潤錫，但吳潤錫發生接球失誤，讓球滾至右外野。KT巫師右外野手鄭晙榮第一時間沒有撿起球發生守備失誤，接著傳本壘又發生暴傳，球一路滾至本壘後方，讓打者張真赫從一壘直接衝回本壘得分，形成另類的三分全壘打。

韓華鷹全場狂敲14安拿到13分，而KT巫師團隊也有9安拿5分，但團隊守備發生4次守備失誤。

根據《朝鮮日報》報導，張真赫認為，當他執行短打戰術後，認為自己有機會安全上壘，因此奮力往一壘跑，而且對方投手沒有補位三壘，他想到如果對方漏球就要跑，結果對手也真的漏球，最終跑回分數。張真赫說，這是他棒球以來第一次遇過的經歷，開心到想要慶祝。

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