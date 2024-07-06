晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT挑戰賽》8連勝宇田幸矢挺進4強 林昀儒明與張本智和爭奪決賽門票

2024/07/06 22:13

林昀儒直落三解決宇田幸矢，挺進男單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2024WTT曼谷球星挑戰賽男單8強賽，以直落三收拾世界排名63的日本好手宇田幸矢，明天將和日本「怪物少年」張本智和爭奪決賽門票。

和林昀儒年紀相同的宇田幸矢，今年受腰傷所苦，只出賽3場，但上週在突尼斯挑戰賽復出後，一路殺進決賽才以3:4敗給隊友張本智和，這一站前兩輪也分別擊敗阿魯納、松島輝空，近況頗佳。

林昀儒生涯和宇田交手8次，除了在青少年時期首度過招輸球，接下來連贏7場，儼然成為宇田的剋星，今晚再度交手，小林除了在第2局陷入亂流以6:9落後，其餘兩局都壓著宇田打，以11:6、14:12、11:3拿下對戰8連勝。

上週在突尼斯挑戰賽包辦男單、男雙及混雙3座冠軍的張本智和，在8強戰和南韓名將林鍾勳激戰5局，才以3:2險勝。

另一場8強賽，43歲老將莊智淵在第4局11:10領先時，錯失一個絕佳的賽末點，最終以11:5、9:11、12:10、11:13、6:11遭世界排名25的南韓名將安宰賢逆轉，苦吞對戰3連敗，且3場都是打滿5局才落敗。

今年首度闖進8強的廖振珽也以9:11、8:11、11:8、6:11不敵世界排名第8的中國名將林高遠，驚奇之旅畫下句點。

女單方面，唯一打進8強的台灣一姐鄭怡靜也以9:11、11:7、9:11、7:11敗給世界排名39的南韓削球美女徐孝元，無緣晉級4強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。