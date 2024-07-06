WTT挑戰賽》8連勝宇田幸矢挺進4強 林昀儒明與張本智和爭奪決賽門票

林昀儒直落三解決宇田幸矢，挺進男單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2024WTT曼谷球星挑戰賽男單8強賽，以直落三收拾世界排名63的日本好手宇田幸矢，明天將和日本「怪物少年」張本智和爭奪決賽門票。

和林昀儒年紀相同的宇田幸矢，今年受腰傷所苦，只出賽3場，但上週在突尼斯挑戰賽復出後，一路殺進決賽才以3:4敗給隊友張本智和，這一站前兩輪也分別擊敗阿魯納、松島輝空，近況頗佳。

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林昀儒生涯和宇田交手8次，除了在青少年時期首度過招輸球，接下來連贏7場，儼然成為宇田的剋星，今晚再度交手，小林除了在第2局陷入亂流以6:9落後，其餘兩局都壓著宇田打，以11:6、14:12、11:3拿下對戰8連勝。

上週在突尼斯挑戰賽包辦男單、男雙及混雙3座冠軍的張本智和，在8強戰和南韓名將林鍾勳激戰5局，才以3:2險勝。

另一場8強賽，43歲老將莊智淵在第4局11:10領先時，錯失一個絕佳的賽末點，最終以11:5、9:11、12:10、11:13、6:11遭世界排名25的南韓名將安宰賢逆轉，苦吞對戰3連敗，且3場都是打滿5局才落敗。

今年首度闖進8強的廖振珽也以9:11、8:11、11:8、6:11不敵世界排名第8的中國名將林高遠，驚奇之旅畫下句點。

女單方面，唯一打進8強的台灣一姐鄭怡靜也以9:11、11:7、9:11、7:11敗給世界排名39的南韓削球美女徐孝元，無緣晉級4強。

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